تكنولوجيا: توقعات بدعم سلسلة Galaxy S25 المرتقبة برقاقات MediaTek

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من داخل سامسونج عن تفاصيل جديدة حول إتجاه سامسونج لإستخدام رقاقات MediaTek في سلسلة Galaxy S25 القادمة.

تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل أكثر حول الجيل القادم من هواتف Galaxy S، وفي أحدث التسريبات كُشِف عن إتجاه جديد لشركة سامسونج لدعم سلسلة Galaxy S25 برقاقات MediaTek.

ويوضح مصدر التسريبات أن سامسونج تعمل على دراسة إختيار إستخدام سلسلة رقاقات Dimensity بشكل خاص في الجيل القادم من هواتفها المميزة.

أيضاً تشير التفاصيل الجديدة إلى أن سلسلة Galaxy S25 ستأتي برقاقة Dimensity 9400 مع رقاقة كوالكوم Snapdragon 8 Gen 4 وأيضاً معالج الشركة الخاص Exynos 2500، لذا قد تتوفر الإصدارات القادمة بثلاثة نماذج في الأسواق العالمية.

وبالرغم من عدم تأكيد هذه التفاصيل من شركة سامسونج، إلا أن مصدر التسريبات يشير إلى أن إرتفاع تكلفة إستخدام رقاقة كوالكوم القادمة Snapdragon 8 Gen 4 سيكون السبب الرئيسي لإتجاه سامسونج لإستخدام رقاقات Dimensity.

ولقد قدمت رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 السابقة بتكلفة تتراوح بين 190 إلى 200 دولار، بينما ترتفع تكلفة رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 إلى 260 دولار.

من جانب أخر سجلت سامسونج تقدم في عملية إنتاج Exynos 2500 بنسبة 40%، إلا أن الشركة تحتاج إلى الوصول إلى نسبة 60% لبدء الإنتاج الضخم، ومن المتوقع أن تصل العملاق الكوري لهذه النسبة بحلول شهر أغسطس.

يذكر أن نسبة الإنتاج المنخفضة لرقاقة Exynos 2500 قد تكون السبب الرئيسي لإتجاه سامسونج لإستخدام رقاقات MediaTek لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول خطط سامسونج للجيل القادم من سلسلة هواتف Galaxy S25.

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