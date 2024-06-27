شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تعتزم إطلاق مهمة "تيانوين-3" لجمع عينات من كوكب المريخ بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصين عزمها إطلاق مهمة "تيانوين-3" الفضائية لجمع عينات من كوكب المريخ بحلول عام 2030، وذلك حسبما أعلن نائب مدير إدارة الفضاء الوطنية "بيان تشيجانج".

وذكر تلفزيون "بريكس" في نسخته الإنجليزية اليوم، أن الصين تعتزم إطلاق مهمة "تيانوين-2" الفضائية لدراسة الكويكبات بحلول عام 2025، ستليها مهمة "تيانوين-3" لجمع عينات من كوكب المريخ، و"تيانوين-4" لاستكشاف النظام في كوكب المشترى بحلول عام 2030.



وكانت المركبة الفضائية الصينية "تشانج-6" غير المأهولة قد قامت في وقت سابق بأخذ عينة من التربة من القمر وتوصيلها إلى الأرض لأول مرة في التاريخ.



يشار إلى أن الصين تنفق مليارات الدولارات في مهام استكشاف الفضاء في محاولة لتعزيز مكانتها العالمية وقوتها التكنولوجية الكبيرة.