تكنولوجيا: إعداد رسائل جوجل الجديد يتيح لك إيقاف تشغيل الرسوم المتحركة التعبيرية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لما تم رصده سابقًا، تطرح رسائل جوجل الآن إعداد إظهار الرسوم المتحركة التعبيرية لتعطيل تأثيرات التفاعل والرموز التعبيرية المتحركة والمزيد.

ففي إعدادات رسائل جوجل، ستجد مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل جديد “إظهار الرسوم المتحركة التعبيرية” أسفل إرسال الصور بشكل أسرع، وسماع أصوات الرسائل الصادرة والواردة، وضم إصبعيك لتكبير نص المحادثة.

يتم تمكين ذلك افتراضيًا اليوم. وبمجرد التعطيل، يتم استبدال الرسوم المتحركة التعبيرية بأحرف الرموز التعبيرية عادية، في حين لم يعد لديك تأثيرات الشاشة بأكمل الشاشة (على الرغم من أن جوجل قد تراجعت عن ذلك مؤخرًا) وتأثيرات التفاعل (