تكنولوجيا: هاتف Pixel القابل للطي التالي قد يحصل على اسم جديد وأداء قوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - علمنا الشهر الماضي أن الشركة المصنعة للحافظات التي تدعى Thinborne لديها أربع حافظات Pixel جديدة مدرجة، ثلاثة منها مخصصة لهواتف Pixel 9 و Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL القادمة.

اما عن الحافظة الرابعة، فهي تتعلق بخليفة Pixel Fold والذي يعتقد البعض أنه سيطلق عليه اسم Pixel 9 Pro Fold.

قد يتم الإعلان عن هاتف Pixel الثاني القابل للطي مع بقية تشكيلة Pixel في وقت ما في شهر أكتوبر، مما قد يكشف عن بعض الأخبار المهمة.

تم إطلاق هاتف Pixel Fold الرئيسي في العام الماضي قبل إطلاق سلسلة Pixel 8 مما يعني أنه عندما جاء شهر يونيو، وكان Pixel Fold مقيدًا باستخدام معالج التطبيقات Tensor G2 (AP) نظرًا لأنه لن يتم إصدار Tensor G3 حتى Pixel تم الإعلان عن سلسلة 8.

وإذا كانت الشائعات صحيحة وتم إصدار Pixel 9 Pro Fold في شهر أكتوبر، فيمكن أن يشترك في نفس الـ AP مثل سلسلة Pixel 9 ويكون مجهز بـ Tensor G4 وذلك سيكون قفزة كبيرة عن شرائح Tensor G2 التي تعمل على تشغيل Pixel الأصلي القابل للطي.

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