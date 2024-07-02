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الوقت المسموح به للجلوس أمام الشاشات

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الرياض - محمد الوسيري - استعرضت وزارة الصحة، الوقت المسموح به للجلوس أمام الشاشات سواء شاشات التلفاز، والأجهزة الإلكترونية.

الوقت المسموح به للجلوس أمام الشاشات

وقالت الصحة عبر حسابها عش بصحة على منصة إكس: إن الطفل الذي يقل عمره عن عامين يمنع جلوسه نهائيًّا أمام الشاشات، وحال بلوغه سن عامين يسمح بجلوسه أمامها بعض الوقت مع أحد الوالدين، وذلك وفق توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

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وتابعت أن الوقت المسموح به للجلوس أمام الشاشات بالنسبة إلى الطفل من عمر سنتين إلى خمس سنوات يجب ألا يزيد جلوسه أمام الشاشة على ساعة واحدة في اليوم، مع وجود البالغين؛ لمساعدته على فهم ما يراه، وفي حال كان الطفل في الفئة العمرية من ستة إلى 18 عامًا يجب على آبائهم وضع وقت معين لجلوسه أمام الشاشات بحيث لا يزيد على ساعتين يوميًّا، وفي حال تجاوز تلك السن يجب ألا يزيد على ذلك المعدل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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