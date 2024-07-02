شكرا لقرائتكم صندوق الاستثمارات العامة يسجل نموًّا بنسبة تزيد على 100% في إجمالي إيراداته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف صندوق الاستثمارات العامة في قوائمه المالية الموحدة على التزامه بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمنشورة وفقًا لمتطلبات الإدراج في بورصة لندن، حيث واصل الصندوق أداءه المالي والاستثماري القوي خلال عام 2023، محققًا نموًّا في إجمالي عوائده المالية المستدامة وأرباحه وقيمة أصوله، بما عزز من مساهمته في دفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

وبحسب التقرير المالي الصادر عن بورصة لندن، يأتي إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن قوائمه المالية الموحدة ضمن التزامه بالشفافية والحوكمة، وانسجامًا مع أفضل الممارسات الدولية للمؤسسات المالية الكبرى وصناديق الثروة السيادية.

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نمو الإيرادات

ويغطي التقرير الفترة ما بين 1 يناير 2023 و31 ديسمبر 2023، وسجل خلالها الصندوق نموًّا بنسبة تزيد على 100% في إجمالي إيراداته، حيث ارتفعت من 165 مليار ريال (44 مليار دولار) إلى 331 مليار ريال (88.5 مليار دولار) لعام 2023، مدعومة بنمو القيمة السوقية لمحفظته الاستثمارية، كما ارتفعت قيمة موجوداته بنسبة 28% لتصل إلى 3.7 تريليون ريال (990 مليار دولار) بنهاية 2023 مقارنة بـ 2.9 ريال في نهاية 2022 مدعومة بعدد من الاستحواذات وتحويل نسبة من أسهم شركة أرامكو لشركة في محفظة الصندوق.

وأسهم الأداء المالي والاستثماري القوي الذي واصله صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2023، في تسجيل صافي ربح بلغ 74 مليار ريال (19.7 مليار دولار)، ووصل صافي دخل الصندوق- بما في ذلك الدخل الشامل- 138 مليار ريال (36.7 مليار دولار).

تنويع مصادر التمويل

وشهد عام 2023 تعزيز صندوق الاستثمارات العامة لإستراتيجيته الهادفة لتنويع مصادر تمويله من خلال أدوات الدين، وجمع الصندوق خلال تلك الفترة 45 مليار ريال سعودي إضافية (11.9 مليار دولار)، كما حصلت بعض شركات محفظة الصندوق على تمويل لعدد من عمليات الاستحواذ، ويستخدم الصندوق مصادر متنوعة للتمويل- والتي تشمل القروض وأدوات الدين، والأرباح من الاستثمارات، وضخ رأس المال من الحكومة والأصول الحكومية المحولة إليه.

وارتفعت الأرباح بعد احتساب الزكاة والضرائب لتبلغ 64 مليار ريال (17 مليار دولار) مقارنة بخسائر بلغت (17) مليار ريال (4.5 مليار دولار) عام 2022.

وزادت الاحتياطيات العامة والأرباح المبقاة من الاستثمارات بنسبة 21% لتبلغ 707 مليار ريال (188 مليار دولار) مقابل 583 مليار ريال (155 مليار دولار) لعام 2022.

وساهمت العديد من العوامل في ارتفاع مستويات الأرباح والإيرادات والدخل الصافي، فعلى صعيد الأنشطة غير الاستثمارية، ازداد حجم محفظة الصندوق غير الاستثمارية بواقع 15%، بما يعادل 31 مليار ريال، ليرتفع من 207 مليار ريال (55 مليار دولار) عام 2022 إلى 238 مليار ريال (63.4 مليار دولار) عام 2023، والذي يعزى إلى النمو في جميع القطاعات، وخاصة الخدمات المالية، والاتصالات، علمًا أن المحفظة تأثرت بعض الشيء بتراجع عوائد قطاع المعادن والتعدين بسبب الانخفاض العالمي لأسعار المعادن والخامات بعد ارتفاع استثنائي في عام 2022.

كما ارتفعت إيرادات محفظة الصندوق الاستثمارية بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، إذ سجلت 98 مليار ريال خلال 2023، أي بزيادة 135 مليار ريال (36 مليار دولار) عن نتائج عام 2022 التي سجلت المحفظة خلالها خسائر بواقع 41 مليار ريال. وساهم في هذه النتائج الإيجابية تحول “سوفت بنك” إلى مصدر للأرباح بعدما تعرض العام الماضي لخسائر في القيمة السوقية.

وتمثّل النتائج المالية لعام 2023 لصندوق الاستثمارات العامة، تأكيدًا على متانة وقوة الموقف المالي والأداء الاستثماري للصندوق، حيث حصل على تصنيف A1 من قبل وكالة موديز مع نظرة مستقبلية إيجابية وتصنيف A+ من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويمكن الاطلاع على رابط التقرير: هنا