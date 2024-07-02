شكرا لقرائتكم وصول التوأم السيامي البوركيني حواء وخديجة إلى الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصل التوأم السيامي البوركيني حواء وخديجة إلى الرياض، حيث كانت الفِرق الطبية السعودية في استقبالهما.

من جهته، قال الطبيب المرافق للتوأم البوركيني، الدكتور عصام الفحام: إن حالة التوأم كانت مستقرة أثناء الرحلة، والالتصاق في الصدر والبطن وجزء من الكبد، وسيتم فصلهما بسلام وأمان في الرياض.

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