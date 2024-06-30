شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح Apple Vision Pro في الصين وهونج كونج واليابان وسنغافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة أبل في طرح سماعة الرأس Vision Pro عالميًا، وتعد الصين وهونج كونج واليابان وسنغافورة الأسواق الأربعة الأولى خارج الولايات المتحدة حيث يمكن للمستخدمين شراء Vision Pro.

ومن المقرر أن تقوم Apple بتوسيع توفر Vision Pro ليشمل خمسة أسواق إضافية اعتبارًا من 12 يوليو مع المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا وكندا.

يبدأ سعر الإصدار الأساسي بسعة 256 جيجابايت من 30.000 يوان صيني في الصين، و28.000 دولار هونج كونج في هونج كونج، و600.000 ين ياباني في اليابان، و5.300 دولار سنغافوري في سنغافورة.



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و تعمل شركة أبل علي تقليل تكلفة المكونات لنموذجها الحالي من سماعة Vision Pro ، وهو بصدد تطوير نسخة ميسورة التكلفة، مستهدفًا إصدارها بحلول نهاية عام 2025، وفقًا لتقرير حديث صادر عن The Information.

يشتهر Vision Pro بشاشاته عالية الدقة وميزاته المتقدمة ولكنه واجه انتقادات لكونه باهظ الثمن، حيث يبدأ سعره من 3,499 دولارًا أمريكيًا، كما تمت ملاحظته بوزنه الكبير، مما يجعله أقل راحة للاستخدام لفترة طويلة، مع تباطؤ مبيعات Vision Pro، ويبدو أن شركة أبل تعيد التفكير في استراتيجيتها.