تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد دعم سلسلة Realme 13 Pro بتقنية الذكاء الإصطناعي في الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Realme أول الإعلانات التشويقية لسلسلة هواتف Realme 13 Pro القادمة، والتي تؤكد على دعم كاميرة هذه الإصدارات بتقنية الذكاء الإصطناعي.

تستعد شركة Realme لكشف النقاب عن سلسلة Realme 13 Pro في حدث يعقد في شهر يوليو الجاري، والتي تأتي بعد سلسلة هواتف Realme 12 Pro.

وتتضمن السلسلة المرتقبة هاتف Realme 13 Pro وRealme 13 Pro Plus، ولقد قدم الإعلان التشويقي نظرة أولية على مواصفات وتصميم هذه الإصدارات.

ويؤكد الإعلان التشويقي على دعم هذه الإصدارات بتقنية الذكاء الإصطناعي في الكاميرة، على أن تكون أولى الإصدارات التي تتضمن مميزات الذكاء الإصطناعي الإحترافية في الكاميرة، إلا أن Realme لم تكشف بشكل دقيق عن تفاصيل هذه المميزات.

وتظهر وحدة الكاميرة في الإعلان التشويقي بتصميم دائري على غرار سلسلة 12 Pro، لذا لن يختلف تصميم الجيل القادم من هواتف Realme بشكل كبير.

من جانب أخر كشفت بعض التقارير السابقة عن مميزات سلسلة Realme 13 Pro، التي تتوفر بعدد 4 من النماذج، على أن يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، ويأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

كما يتوفر النموذج الثالث بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت، ويأتي النموذج الرابع بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت.

أيضاً من المتوقع أن يتوفر هاتف Realme 13 Pro بألوان الذهبي، والبنفسجي، والأخضر، بينما يأتي إصدار Plus بألوان الذهبي Monet والذهبي Emerald.

كما يدعم هاتف Realme 13 Pro Plus بطارية بقدرة 5050 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، على أن ينطلق الهاتف برقاقة Snapdragon 7s Gen 3.

وفي إعدادات الكاميرة يأتي هذا الإصدار بمستشعر Sony IMX882 يضم عدسات periscope telephoto لتكبير بصري حتى 3 مرات، كما يتميز الهاتف بأبعاد 161.34 في 73.91 في 8.23مم ووزن 190 جرام.

أيضاً يأتي هاتفي Realme 13 Pro بشاشة AMOLED منحنية من الحواف بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، وينطلق الهاتفين بواجهة Realme UI 5 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14.

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