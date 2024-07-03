تكنولوجيا: Copilot يتيح لمستخدمي Windows 11 إدارة هواتف الأندوريد الآن!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم منصة الذكاء الإصطناعي Copilot مستخدمي أجهزة Windows 11 الآن في إدارة هواتف الأندوريد مباشرة من جهاز الحاسب.

يمكن لمستخدمي أجهزة ويندوز 11 الآن التحكم بسلاسة في هواتف Android 14 مباشرة من جهاز الحاسب، وذلك عبر منصة الذكاء الإصطناعي Copilot المطورة من مايكروسوفت.

ويمكن ربط هاتف الأندوريد بجهاز الحاسب عبر تطبيق “Phone Link” ليبدأ روبوت الذكاء الإصطناعي في ضبط التنبيهات، وإسترداد الرسائل وأيضاً دعم المستخدم في الحصول على معلومات أكثر من الهاتف.

وتتوفر الخدمة للمستخدمين الآن عبر الرابط التالي copilot.microsoft.com على المتصفح، ومن ثم سيكون على المستخدم تنشيط plug-in للهاتف عبر القائمة ومن ثم سيكون على المستخدم إرسال تنشيط Copilot، حيث يتم الإتصال خلال دقائق.

ويمكن لخدمة Phone Link في نظام ويندوز أن تدعم المستخدم في توصيل الهواتف بأجهزة الحاسب المكتبي أو أجهزة الحاسب المحمول، أيضاً سيكون على المستخدم تحميل تطبيق Windows عبر متجر جوجل بلاي على الهاتف.

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