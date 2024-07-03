تكنولوجيا: صور حية مسربة لسماعة Galaxy Buds 3 Pro اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث الصور المسربة الحية على تصميم سماعة Galaxy Buds 3 Pro اللاسلكية القادمة من سامسونج قبل الإعلان المرتقب.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن سماعة Galaxy Buds 3 Pro اللاسلكية القادمة من سامسونج تتبنى تصميم سماعة “AirPods” اللاسلكية المطورة من ابل، واليوم تأتي صور حية لتقدم نظرة واضحة على تصميم سماعة سامسونج القادمة قبل الحدث المرتقب عقده هذا الشهر.

وتظهر سماعة Galaxy Buds 3 Pro اللاسلكية في الصور الحية باللون الأبيض مع جذع للسماعة يحاكي تصميم سماعات AirPods.

وتؤكد الصور الحية على أن سامسونج إتجهت إلى تغيير التصميم الذي إشتهرت به إصدارات الشركة السابقة، لإصدار بجذع طويل في السماعة مقارنة بسماعة AirPods Pro 2.

كما توضح التفاصيل التي جاءت من كوريا أن سامسونج تتجه لتبني هذا التصميم لحاجة العملاق الكوري لمساحة داخلية إضافية لتحسين تكوينات السماعة من سعة البطارية وغيرها من التكوينات.

أيضاً تشير تفاصيل أخرى إلى أن سلسلة سماعات Galaxy Buds 3 اللاسلكية ستحقق الإستفادة من منصة الذكاء الإصطناعي Galaxy AI.

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