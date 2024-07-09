تكنولوجيا: Nothing تقدم هاتف CMF Phone 1 منخفض التكلفة بمعالج Mediatek 7300

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اطلقت Nothing مؤخراً إصدارها الأول من سلسلة هواتف CMF منخفضة التكلفة، حيث يأتي هاتف CMF Phone 1 للأسواق بمعالج Mediatek 7300.

بدأت Nothing بالتوسع بإصداراتها من الهواتف الذكية في أسواق جديدة، حيث تنافس الشركة خلال الفترة القادمة في سوق الهواتف منخفضة التكلفة بهاتف CMF Phone 1.

ويتميز هذا الإصدار بشاشة Super AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض Full HD+، كما تتميز الشاشة بنسبة سطوع 2000 nits، وتدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، ومعدل لمس 240 Hz، أيضاً تأتي كاميرة السيلفي في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وعدسات واسعة عند f/1.8، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

ويدعم الغطاء الخلفي للهاتف إقتران عدد من الإكسسورات بسلاسة، بينما يأتي الغطاء الخلفي بتجربة سلسة وسريعة في الإستبدال لذا يدعم الهاتف تغيير الألوان بتجربة سريعة أو يمكن الحصول على غطاء جديد في حالة تعرض الغطاء للكسر.

أيضاً تقدم الشركة هاتف CMF Phone 1 في الأسواق بواجهة Nothing OS 2.6 ونظام تشغيل Android 14، كما يأتي الهاتف بمميزات الذكاء الإصطناعي التي تتيح تخصيص واجهة الهاتف والخلفيات التي يمكن إنشاءها بتقنية الذكاء الإصطناعي.

ويدعم CMF Phone 1 تحديث نظام التشغيل حتى عامين، وتحديث برمجيات الحماية حتى 3 سنوات، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما يدعم الشحن العكسي بقدرة 5W.

الهاتف يأتي بمعايير IPX2، وتؤكد Nothing على أن الهاتف يدعم مقاومة الماء حتى 25سم، ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 239 يورو.

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