تكنولوجيا: هاتف Xiaomi Mix Flip يظهر في قائمة NCC قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق شركة شاومي أول هاتف قابل للطي في وقت لاحق من هذا الشهر في الصين. والآن، أصبح لدينا أول نظرة مباشرة على الجهاز المعني؛ Xiaomi Mix Flip.

فقد ظهر الهاتف ضمن قائمة جديدة في قاعدة بيانات NCC، والتي لنا الجهاز بالتفصيل، إلى جانب بعض المعلومات الأساسية عن بطاريته ومواصفات الشحن.

تم اعتماد Mix Flip برقم طراز 2405CPX3DG وهو يتميز بإعداد كاميرا مزدوجة محاذاة رأسيًا على شاشة الغلاف.

لا يوجد أي تفاصيل حول حجم شاشة الغلاف ولكنها تبدو على غرار هاتفي Honor Magic V Flip و Moto Razr 50 Ultra؛ إذ يحتوي كلا الجهازين على شاشات خارجية مقاس 4 بوصات.

يحتوي الجزء الخلفي من الجهاز على علامة شاومي التجارية الدقيقة بينما تتميز الشاشة الرئيسية بفتحة مثقوبة للكاميرا الامامية.

توضح القائمة الجديدة أيضًا تفاصيل بطارية Mix Flip التي تتكون من خليتين. توجد خلية بسعة 1145 مللي أمبير وخلية بسعة 3595 مللي أمبير، والتي تجتمع معًا بسعة بطارية إجمالية تبلغ 4740 مللي أمبير.

كما تُظهر الصورة الأخيرة في الشهادة أيضًا أن Mix Flip سيتم شحنه مع محول شحن بقوة 67 واط (MDY-15-EV).

تشير التسريبات السابقة إلى ان الهاتف سيحتوي على معالج Snapdragon 8 Gen 3 إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع حجم مستشعر 1/1.55 بوصة وميزة التثبيت البصري OIS، وكاميرا مقربة بدقة 60 ميجابكسل 2x.

ومن المتوقع ظهور Xiaomi Mix Flip لأول مرة في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر.

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