تكنولوجيا: وظيفة قفل الارقام الجديدة من Google Fi تحمي من عمليات تبديل بطاقة SIM

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يحتوي Google Fi Wireless على ميزة قفل الأرقام الجديدة التي توفر طبقة إضافية من الحماية ضد عمليات تبادل بطاقات SIM غير القانونية.

فعند تمكين ميزة قفل الأرقام، لا يمكنك نقل رقمك إلى جهاز جديد أو شركة اتصالات جديدة عندما يكون هذا القفل نشطًا.

للتمكين، انتقل إلى موقع Google Fi (fi.google.com/account) وحدد المستخدم الخاص بك (إذا كان لديك عدة مستخدمين كجزء من خطة جماعية).

ثم انتقل إلى إعدادات الهاتف > الخصوصية والأمان > قفل الأرقام. بعد ذلك، انقر على “تسجيل الدخول لإدارة قفل الأرقام” وقم بتأكيد بيانات اعتماد حساب جوجل الخاص بك لتمكين التبديل.

إذا كنت تريد “نقل رقمك إلى جهاز جديد أو النقل إلى شركة اتصالات أخرى“، فارجع إلى تلك الصفحة، وهي غير متوفرة في تطبيقات أندرويد أو iOS.

وبدون هذه الميزة، أصبح نقل رقم من Google Fi أكثر صعوبة بسبب وسائل حماية حساب جوجل الحالية، خاصة مع تمكين المصادقة الثنائية، التي تتطلب منك تسجيل الدخول والمصادقة.

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