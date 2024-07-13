منصة إكس تستعد لإطلاق ميزة طال انتظارها

الشارقة - اميمة ياسر - تختبر X (Twitter سابقًا) ميزة جديدة تهدف إلى زيادة التفاعل على النظام الأساسي من خلال السماح للمستخدمين بالتصويت السلبي على المنشورات عبر هواتف أيفون.

ووفقا للادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي، قد تظهر الميزة كخيار "عدم الإعجاب" أو Dislike في شكل رمز حزين، بدلا من سهم لأسفل يشبه Reddit.

وتم الإبلاغ عن التجربة لأول مرة في عام 2021، ويشير الاكتشاف الحديث لمراجع التعليمات البرمجية المتعلقة بالميزة إلى اختبارها المستمر.

وفقًا لمنشور على منصة المدونات الصغيرة، يمكن تقديم القدرة على عدم الإعجاب بالمشاركات قريبًا على تطبيق X لمنصة iOS، وبحسب ما ورد تم اكتشاف مراجع التعليمات البرمجية، التي تشير إلى أيقونة على شكل رموز تعبيرية حزينة لعدم الإعجاب، على غرار خيار الإعجاب الذي يظهر كرمز قلب.