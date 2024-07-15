تكنولوجيا: الاتحاد الاوروبي يحقق مع شركة X لاحتمال انتهاك قانون الخدمات الرقمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقوم الاتحاد الأوروبي بالتحقيق بشكل منتظم مع شركات التكنولوجيا الكبرى، وأحدث شركة تخضع للتدقيق حاليًا هي شركة X.

وتزعم المفوضية الأوروبية الآن أن شركة X قد انتهكت قانون الخدمات الرقمية (DSA)، على الأقل بناءً على النتائج الأولية التي توصلت إليها المفوضية.

يبدو أن النهج الذي تتبعه المنصة في التحقق المدفوع هو ما يزعج الاتحاد الأوروبي. ويقول المنظمون إن هذه الممارسة “تخدع المستخدمين” ولا تتوافق مع ممارسات الصناعة.

ويبدو أن المشكلة تكمن في أنه نظرًا لأنه يمكن لأي شخص الحصول على علامة اختيار زرقاء، فمن الصعب تحديد صحة الحسابات.

كما ورد أن هناك أدلة على وجود جهات فاعلة سيئة تستخدم علامات التوثيق لخداع الناس. يبدو أن علامات التوثيق المدفوعة تؤدي إلى زيادة عمليات الاحتيال والبريد العشوائي.

علاوةً على ذلك، يعتقد الاتحاد الأوروبي أن X تفتقر إلى الشفافية الإعلانية. ويدعي الاتحاد الأوروبي أن الشركة ليست لديها مستودع إعلانات موثوق وقابل للبحث.

يقول الاتحاد الأوروبي إن شركة X تنتهك DSA من خلال فشلها في منح الباحثين إمكانية الوصول الكافية إلى البيانات العامة. ووفقا للهيئة، يتم ثني الباحثين عن تنفيذ المشاريع أو إجبارهم على دفع رسوم عالية لإجراء أبحاثهم.

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