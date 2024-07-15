تكنولوجيا: شاومي تدعم جهاز Xiaomi Pad 7 اللوحي المرتقب بمعالج Snapdragon 8 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط شاومي لدعم إصدارها القادم من الأجهزة اللوحية Xiaomi Pad 7 برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3.

قدمت شاومي جهاز Pad 6 في شهر أبريل من العام الماضي برقاقة معالج Snapdragon 870، إلا أن شاومي تستعد لدعم الجيل القادم من سلسلة أجهزة Xiaomi Pad بترقية في رقاقة المعالج.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن جهاز Xiaomi Pad 7 اللوحي سينطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في شهر سبتمبر من هذا العام، بينما أكدت التسريبات التي جاءت اليوم على أن هذا الإصدار يضم رقاقة Snapdragon 8 Gen 3.

ولقد أوضح مصدر التسريبات في التفاصيل التي نشرت على منصة Weibo، أن شاومي تخطط لإطلاق جهاز Pad 7 في الحدث المقرر عقده في وقت لاحق هذا العام لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Xiaomi 15.

أيضاً من المتوقع أن تقدم شاومي للأسواق اثنان من الأجهزة اللوحية، على أن ينطلق الإصدار الأول بعلامة Xiaomi Pad 7 التجارية بينما يأتي الإصدار الثاني بعلامة Pro التجارية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن شاومي ستقدم الإصدار الرئيسي في البداية ومن ثم إصدار لاحقاً.

ولقد أشار التسريبات ايضاً إلى أن سلسلة Pad 7 تأتي هذا العام بحجم كبير في الشاشة، كما تتميز الأجهزة بتصميم معدني.

ومن المتوقع أن تتميز سلسلة Xiaomi Pad 7 بتصميم كلاسيكي يحاكي الإصدارات السابقة، والذي يتميز بتصميم مربع لوحدة الكاميرة، كما تنطلق هذه الإصدارات بواجهة HyperOS.

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