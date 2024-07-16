تكنولوجيا: صور مسربة لحافظة هاتف Sony Xperia 5 VI المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سوني في الإستعداد لإطلاق هاتف Sony Xperia 5 VI، ولقد رصد الهاتف في صور داخل حافظة، والتي أوضحت الملامح الرئيسية لتصميم هذا الإصدار.

شارك أحد منافذ البيع في ألمانيا صور لحافظة “Spigen Rugged Armor” المطورة لهاتف Xperia 5 VI، والتي تكشف عن بعض الإختلافات مقارنة بحافظة هاتف Xperia 5 V.

ويعد الإختلاف الأكثر وضوحاً في حافظة Xperia 5 VI في إضاءة LED في الهاتف، حيث يأتي الفلاش بين الكاميرات الخلفية وبحجم أكبر مقارنة بالإصدار السابق

كما تكشف الصور عن مدخل للسماعات في الجزء العلوي من الهاتف، أيضاً يأتي مستشعر البصمة وزر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، إلا أن الهاتف لا يتضمن زر غالق الكاميرة.

من جانب أخر تكشف الصور ثلاثية الأبعاد عن حجم الشاشة وأبعاد الهاتف التي تتوافق مع مواصفات الإصدار السابق.

يذكر أن سوني قدمت هاتف Xperia 5V للأسواق في شهر سبتمبر، لذا من المتوقع أن تبدأ سوني في مشاركة إعلانات تشويقية تكشف من خلالها عن مواصفات Xperia 5 VI خلال الفترة القادمة.

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