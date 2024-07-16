انت الان تتابع خبر "أبل" تطلق نسخة تجريبية من نظام "آي أو أس 18" لهواتف آيفون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتهدف تجربة نظام التشغيل (آي أو إس 18) والذي سيتم إطلاقه جنبا إلى جنب مع أجهزة آيفون الجديدة هذا الخريف، إلى اختبار أحدث الميزات قبل إطلاقها رسميا وتحديد الأخطاء قبل أن يقوم جميع مستخدمي آيفون بتثبيت البرنامج الجديد.وحدثت (آبل) العديد من عناصر واجهة المستخدم الأساسية، وأعادت تصميم التطبيقات، إذ يمكن للمستخدمين تغيير ألوان أيقونات تطبيقاتهم، وأصبحت الرسائل تدعم رموزا تعبيرية أكثر، فضلا عن تبديل اختصارات الكاميرا والمصباح اليدوي على شاشة القفل لتطبيقات أخرى.

كما يمكن لمستخدمي (آي أو إس 18) الذين لديهم أجهزة حديثة إرسال رسائل نصية عبر القمر الصناعي في حالة عدم توفر شبكة (واي فاي) أو خدمة خلوية، ووضعت /آبل/ جميع ميزات إدارة كلمات المرور الخاصة بها في تطبيق جديد، فيما سيقوم (سافاري) بتلخيص الأخبار ومقالات الويب.