شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تعلن بدء التسجيل في هاكثون تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الثلاثاء، عن بدء التسجيل في هاكثون "تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة"، حيث يستمر التسجيل حتى الـ 25 من يوليو الجاري، مبينةً أن الهاكثون سيقام حضورياً في مدينة الرياض في الفترة من 8 - 10 أغسطس القادم، بمشاركة نخبة من المبدعين والمبتكرين من مختلف القطاعات.
وبينت أن الهاكثون يسعى إلى تطوير حلول فعالة ومستدامة لتبني التقنيات في جميع القطاعات، ورفع الوعي بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والخروج بنماذج عمل أولية تحقق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة في قطاعي الطاقة والتعدين والتركيز على المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.
أهمية تطبيق الثورة الصناعية الرابعةوأوضحت الوزارة أن الهاكثون يأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ بهدف تسليط الضوء على أهمية تطبيق الثورة الصناعية الرابعة بطرق مبتكرة، مما يتيح للمشاركين التعرف على التطبيقات وكيفية استخداماتها في تطوير حلول جديدة، إضافة إلى تكوين فرق متجانسة تعمل سويًا لمدة 3 أيام، مع التركيز على 4 قطاعات رئيسية: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.
وبينت أن الهاكثون يسعى إلى تطوير حلول فعالة ومستدامة لتبني التقنيات في جميع القطاعات، ورفع الوعي بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والخروج بنماذج عمل أولية تحقق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة في قطاعي الطاقة والتعدين والتركيز على المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.