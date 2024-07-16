شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تعلن بدء التسجيل في هاكثون تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الثلاثاء، عن بدء التسجيل في هاكثون "تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة"، حيث يستمر التسجيل حتى الـ 25 من يوليو الجاري، مبينةً أن الهاكثون سيقام حضورياً في مدينة الرياض في الفترة من 8 - 10 أغسطس القادم، بمشاركة نخبة من المبدعين والمبتكرين من مختلف القطاعات. أهمية تطبيق الثورة الصناعية الرابعة وأوضحت الوزارة أن الهاكثون يأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ بهدف تسليط الضوء على أهمية تطبيق الثورة الصناعية الرابعة بطرق مبتكرة، مما يتيح للمشاركين التعرف على التطبيقات وكيفية استخداماتها في تطوير حلول جديدة، إضافة إلى تكوين فرق متجانسة تعمل سويًا لمدة 3 أيام، مع التركيز على 4 قطاعات رئيسية: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

وبينت أن الهاكثون يسعى إلى تطوير حلول فعالة ومستدامة لتبني التقنيات في جميع القطاعات، ورفع الوعي بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والخروج بنماذج عمل أولية تحقق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة في قطاعي الطاقة والتعدين والتركيز على المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة. التفاعل مع الخبراء المختصين وأكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن المشاركون سيحظون بفرصة التفاعل مع خبراء مختصين في العديد من المجالات، من خلال جلسات إرشادية واستشارية، وورش عمل مميزة تتيح لهم تبادل الأفكار والحلول وتعزيز مهاراتهم، إضافة إلى تقديم جوائز مالية قيمة تصل إلى 640 ألف ريال للفائزين بأفضل المشاريع. ودعت الوزارة المبدعين والمبتكرين والمهتمين من رواد الأعمال وأصحاب الشركات التقنية إلى التقدم والتسجيل عبر زيارة موقع الهاكثون من هنا، وأن آخر موعد للتسجيل في 25 يوليو القادم.

