شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول قمر اصطناعي صينى يعمل بالدفع الكهربائى يبدأ خدماته التشغيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء أن أول قمر اصطناعي صيني للاتصالات يعمل بالدفع الكهربائي بالكامل، بدأ خدماته التشغيلية رسميًا بعد مراجعة تقنية النظام المداري والأرضي في هونج كونج.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الثلاثاء، فإن القمر الاصطناعي "آبستار-6 إي" هو قمر اصطناعي جغرافي ثابت يعتمد على منصة القمر الاصطناعي دي إف إتش-3 إي، ويبلغ عمره الافتراضي المصمم 15 عاما.

وذكرت الشركة أن هذا القمر هو الأول من سلسلة "دي إف إتش-3 إي"، ويعد أول قمر اصطناعي للاتصالات في العالم يحقق نقل مدار مستقل تماما من المدار الأرضي المنخفض إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض.

وأضافت الشركة أنه جرى إطلاق القمر الاصطناعي بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-2 سي" من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية في 13 يناير 2023. وبعد انفصاله عن وحدة الدفع المستقلة، تم نقل القمر الاصطناعي إلى المدار المتزامن بواسطة نظامي الدفع الكهربائيين.

ويستخدم هذا القمر الاصطناعي بشكل أساسي لتوفير خدمات اتصالات النطاق العريض عالية الإنتاجية وميسورة التكلفة لمنطقة جنوب شرق آسيا.