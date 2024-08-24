قد يعمد أحد الزوجين إلى تصرفات على فيسبوك يعكر بها صفو حياته الزوجية، لذا يجب أن يتمتع الزوجان بضبط النفس للتوقف عن القيام بهذه التصرفات على مواقع التواصل الاجتماعي كي لا تنهار علاقتهما. فيما يلي 3 تصرفات يجب أن تتجنبها لتحافظ على علاقتك الزوجية بحسب موقع فاميلي شير الإلكتروني: 1- لا تنتقد شريك حياتك علناً من واجبك أن تحمي شريك حياتك وأن تحافظ على سمعته وكرامته حتى ولو أصبت بالإحباط بسبب بعض تصرفاته. لذا لا تقم بنشر أي شيء يسيء إلى شريك حياتك على فيس بوك لمجرد أنك غاضب منه، فهذا قد يثير مشكلة كبرى بينك وبينه وقد يؤدي ذلك إلى تدمير علاقتك الزوجية بالكامل. 2- لا تنشر أي شيء على فيس بوك عندما تكون غاضباً قد يدفعك الغضب لقول أشياء تندم عليها لاحقاً. لذا لا تصدر حكماً على شريك حياتك أثناءغضبك وتنشر رأيك فيما فعل على فيس بوك. ربما يشعرك ذلك بالارتياح ولكن ذلك سيؤدي حتماً إلى ردة فعل سلبية من شريك حياتك قد تدمر علاقتك معه. 3- لا تقلل من قيمة آراء شريكك أو معتقداته على فيس بوك ربما لا يعجبك رأي أو فكرة ما نشرها شريكك على فيس بوك، لذا لا تحاول أن تقلل من قيمة هذه الفكرة عبر تعليق سلبي قد يؤدي إلى حرب كلامية بينكما الأمر الذي سيؤثر سلباً على علاقتك معه.

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