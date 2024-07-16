تكنولوجيا: جوجل ستقدم تأثيرات الشاشة بأكملها مع تطبيق رسائل جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع طرح إعداد التشغيل/الإيقاف “إظهار الرسوم المتحركة التعبيرية” على نطاق واسع الآن، تعمل رسائل جوجل على إعادة تشغيل تأثيرات الشاشة بأكمل الشاشة.

تستغرق تأثيرات الشاشة فترة وجيزة، اي بضع ثوانٍ عبر تطبيق رسائل جوجل عندما ترسل أو تستقبل عبارات معينة في كل من محادثات SMS و RCS.

وقد تمت معاينة الوظيفة لأول مرة في أواخر شهر نوفمبر وظهرت في بداية هذا العام، خاصة في عيد الحب ولكن تم سحبها بعد ذلك.

وقد عادت هذه الميزة التعبيرية الآن وتعمل مع المزيد من المشغلات. واعتبارًا من اليوم، نراها في كل من القنوات الثابتة (الإصدار 20240621_00_RC00) والقنوات التجريبية.

يأتي ذلك حيث يمكن للمستخدمين الآن تعطيل تأثيرات الشاشة، إلى جانب تأثيرات رد الفعل والرموز التعبيرية المتحركة. ومن الغريب أن عبارة “أنا أحبك” و“يبدو جيدًا” لم تعد تعمل.

من الممكن أن تكون هذه العبارات شائعة جدًا في المحادثة اليومية. ووعدت جوجل في الأصل بأكثر من 15 كلمة مطالبة بتأثيرات الشاشة المخفية.

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