تكنولوجيا: هاتف OnePlus Nord 4 ينطلق بتصميم معدني فريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس عن هاتف OnePlus Nord 4 الذي يأتي بتصميم معدني بالكامل، ومعالج Snapdragon 7+ Gen 3 والذي يتوفر في السوق الأوروبي بسعر يبدأ من 499 يورو.

يتميز هاتف Nord 4 بشاشة Super Fluid AMOLED بحجم 6.74 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz ودقة عرض 1240 بيكسل، كما يتوسط الشاشة كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة.

كما ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 7+ Gen 3، وإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 أو 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، أو 256 و512 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف OnePlus Nord 4 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري والتثبيت EIS، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية.

ويتميز Nord 4 أيضاً بقدرة بطارية 5500 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، إلا أن محول الشحن يباع بشكل منفصل، كما تدعم البطارية حتى 1600 دورة شحن.

وتقدم وان بلس الهاتف بتصميم معدني أنيق وفريد، كما تأتي هوائيات بتصميم حرف U في الغطاء الخلفي للهاتف لتحسين آداء الإشارات، كما يعرف التصميم الجديد للهاتف ب”Nordtones”، ويتوفر الهاتف بألوان الفضي، والأخضر، و”Obsidian Midnight”.

كما يعد Nord 4 أول الهواتف من الفئة المتوسطة التي تنطلق للأسواق العالمية بشريحة للذكاء الإصطناعي لدعم ميزة الملخصات الصوتية، وتلخيص الملاحظات، وأيضاً ميزة “AI Linkboost” التي تعمل على إعادة إتصال الهاتف بالشبكات بسرعة فائقة.

أيضاً تقدم وان بلس ميزة “AI Groupfie” التي تعمل على تصحيح العين في الصور الجماعية، وينطلق هذا الإصدار بواجهة Oxygen OS 14.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، وتؤكد وان بلس على أن هاتف OnePlus Nord 4 يدعم 4 من تحديثات الأندوريد و6 سنوات من تحديثات الحماية.

ومن المقرر أن يتوفر OnePlus Nord 4 في السوق الأوروبي بنموذج رئيسي مميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 499 يورو.

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