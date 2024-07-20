شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل "كراود سترايك" تعلن معالجة المشكلة التقنية وبحث أسباب حدوثها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "كراود سترايك" أن المشكلة التقنية عُولجت، وجار البحث عن أسباب حدوثها.

وكانت تعطلت رحلات جوية وبنوك ووسائل إعلام، وشركات في جميع أنحاء العالم، صباح الجمعة نتيجة لخلل تقني. الخلل التقني العالمي كما أوضحت مايكروسوفت في وقت سابق على منصة "إكس" أنها تعمل على إعادة توجيه حركة المرور المتأثرة إلى أنظمة بديلة.

وبينت أنها تستهدف بذلك تخفيف التأثير بطريقة أكثر ملاءمة"، مضيفة: أنهم يلاحظون اتجاها إيجابيا في توفر الخدمة. كراود ستاريك وكراود ستاريك هي شركة أمن سيبراني أمريكية، وتأسست الشركة منذ 13 عامًا ومقرها في أوستن بولاية تكساس.

كما أنها مدرجة في البورصة الأمريكية، وتظهر في كل من مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك للتكنولوجيا الفائقة.