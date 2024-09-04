شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغيير جوجل على متجر Play يوفر الكثير من الوقت عند تحديث تطبيقاتك والان مع تفاصيل الخبر

أدخلت جوجل تحسينًا بسيطًا على متجر Google Play، والذى يسمح لواجهة متجر التطبيقات بتثبيت ما يصل إلى تطبيقين جديدين فى وقت واحد، فعندما ترى التطبيق الثانى الذى تريده، يمكنك الضغط على "تثبيت" وبدون تأخير، ستبدأ عملية التثبيت دون انتظار الأول.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تتخذ جوجل خطوة أبعد من هذه الإمكانية، فإذا ضغطت على أيقونة الملف الشخصى فى الزاوية اليمنى العليا من الشاشة، وضغطت على "إدارة التطبيقات والجهاز"، ستجد أن جوجل أجرت تغييرًا كبيرًا على عدد التطبيقات والألعاب التي يمكن تحديثها فى وقت واحد، حيث سيتم تحديث ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات أو ألعاب فى نفس الوقت.

جوجل توفر لك الكثير من الوقت سواء كنت تقوم بتثبيت تطبيقين من متجر Google Play حدث أن لفتا انتباهك فى غضون ثوانٍ من بعضهما البعض، أو تحديث ثلاثة تطبيقات أو ألعاب فى وقت واحد.