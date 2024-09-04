شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 15 vs iPhone 16: كل الترقيات المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد حان الوقت تقريبًا لشركة أبل لتحديث تشكيلة iPhone الخاصة بها، حيث أكدت شركة التكنولوجيا العملاقة أنها ستستضيف حدث الخريف الخاص بها - هذا العام هو "Glow Time" فى 9 سبتمبر - من المحتمل أن تطلق سلسلة iPhone 16 التي طال انتظارها.

وكما هي العادة، من المتوقع أن تقدم أبل ترقيات كبيرة لمجموعة iPhone من الجيل الجديد مقارنة بسابقتها، iPhone 15، بما في ذلك كاميرا أفضل وشاشة أكبر وشريحة جديدة وأسرع والمزيد.

شائعات حول تصميم iPhone 16 والشاشة

من المتوقع أن تحتفظ سلسلة iPhone 16 بالكثير من لغة التصميم من سلسلة iPhone 15، مع بعض التعديلات الطفيفة التي يمكن أن تجعل النماذج الجديدة مميزة قليلاً، ويشاع أن طرازات iPhone 16 القياسية تبدو متطابقة تقريبًا مع iPhone 15 من الأمام، وتتميز بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة بمعدل تحديث 60 هرتز وDynamic Island المألوفة، ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تشهد طرازات Pro زيادة في الحجم، بشاشة مقاس 6.3 بوصة، وقد ينمو iPhone 16 Pro Max إلى 6.9 بوصة، وإذا ثبتت صحة هذه الشائعات، فسيكون تغيير الشاشة هذا أول ترقية كبيرة في الحجم منذ عدة سنوات.

وفي حين أن الجزء الأمامي من طرازات iPhone 16 القياسية سيكون متماثلًا تقريبًا، تشير الشائعات إلى أن أبل ستعيد تخطيط الكاميرا الرأسية الذي رأيناه في iPhone X، مما يجعل الكاميرا قادرة على التسجيل ثلاثي الأبعاد أو المكاني متوافقة مع Vision Pro من أبل.

وتشير التكهنات أيضًا إلى أن أبل من المرجح أن تدرج زر الحركة في التشكيلة بأكملها، على عكس الطريقة التي قيدته بها في iPhone 15 Pro العام الماضي، وبالإضافة إلى ذلك، تشير الشائعات إلى أن طرازات iPhone 16 Pro قد تتضمن أزرارًا إضافية، مثل زر التقاط مخصص يهدف إلى تحسين وظيفة التحكم في الكاميرا.

سلسلة iPhone 16 ستحصل على أداء مطور

من المتوقع أن يكون المعالج من بين التحديثات المهمة الأخرى لجهاز iPhone 16، وفي حين يستخدم iPhone 15 شريحة A16، يُشاع أن iPhone 16 يتميز بأحدث شريحة A18 من أبل، والتى من المتوقع أن تعزز الأداء العام للسلسلة، ويُقال إن شرائح A18 الجديدة تمكّن معالجة الذكاء الاصطناعي على الجهاز، وتقدم ذكاء أبل عبر التشكيلة وتحسن الأداء العام بشكل كبير، بما في ذلك الألعاب وتعدد المهام.

ولاستكمال شريحة A18 القوية، يُشاع أيضًا أن أبل ستزيد من ذاكرة الوصول العشوائي من 6 جيجابايت إلى 8 جيجابايت في iPhone 16، مما يعزز الأداء وقدرات تعدد المهام بشكل أكبر.

iPhone 16 يحصل على كاميرات أفضل

بينما من المرجح أن يتميز كل من iPhone 15 وiPhone 16 بنفس الكاميرات الأساسية بدقة 48 ميجابكسل و12 ميجابكسل واسعة النطاق و12 ميجابكسل للصور الشخصية، فقد يحصل iPhone 16 على معالجة استشعار صور محسنة (ISP) مع شريحة A18، والتي من المتوقع أن توفر جودة أفضل للصور والفيديو، وقد تمكن الكاميرات المحاذية رأسياً فى iPhone 16 المستخدمين أيضًا من التقاط تسجيل فيديو ثلاثي الأبعاد / مكاني، وهي ميزة مقتصرة حاليًا على iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

أحدث البرامج

سيعمل كل من iPhone 16 وiPhone 15 بنظام التشغيل iOS 18 بسلاسة، ومع ذلك، من المتوقع أن يقدم iPhone 16 تجربة متطورة مع أبل Intelligence، بما في ذلك Siri المحسّن مع تكامل ChatGPT، ومن المتوقع أيضًا ميزات AI إضافية حصرية لسلسلة iPhone 16 عند الإطلاق.

ارتفاع متوقع في سعر iPhone 16

من المتوقع أن يتلقى iPhone 15 تخفيضًا فى السعر بعد إطلاق iPhone 16، مما يجعله خيارًا أكثر بأسعار معقولة. في حين من المرجح أن يكون سعر iPhone 16 أعلى من سعر iPhone 15 بسبب تكاليف الإنتاج، فمن المتوقع أن يوفر المزيد من الميزات والقدرات، مما يجعله استثمارًا مفيدًا لأولئك الذين يسعون للحصول على أحدث وأعظم التقنيات.