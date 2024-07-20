شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تلبي الطاقة الشمسية نمو الطلب العالمى على الكهرباء وتحد من الانبعاثات؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وكالة الطاقة الدولية، أن الطلب العالمي على الكهرباء يترفع بأسرع معدل له منذ عقدين من الزمن، لكن الطاقة الشمسية في طريقها لتلبية نصف نمو الطلب، ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الكهرباء بنحو 4% في عام 2024، ارتفاعًا من 2.5% في عام 2023، وفقًا لتقرير "تحديث منتصف العام للكهرباء" الصادر حديثًا عن الوكالة.

ووفقا لما ذكره موقع " electrek"، سيمثل هذا أعلى معدل نمو سنوي منذ عام 2007، باستثناء حالات الارتداد بعد الأزمة المالية العالمية والجائحة.



ومن المقرر أن تستمر الزيادة في الاستهلاك العالمي للكهرباء حتى عام 2025، مع نمو يبلغ حوالي 4% مرة أخرى.

ومن المتوقع أيضًا أن تتوسع مصادر الطاقة المتجددة بسرعة هذا العام والعام المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع حصتها من إمدادات الكهرباء العالمية من 30٪ في عام 2023 إلى 35٪ في عام 2025.

وعلى الرغم من الزيادة السريعة في مصادر الطاقة المتجددة، فمن غير المرجح أن ينخفض توليد الطاقة العالمية من الفحم هذا العام بسبب نمو الطلب، خاصة في الصين والهند، وفقا للتقرير، ونتيجة لذلك، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة العالمي استقرت، مع زيادة طفيفة في عام 2024 يعقبها انخفاض في عام 2025.

وسيشهد الاتحاد الأوروبي انتعاشًا أكثر تواضعًا في الطلب على الكهرباء، مع توقع نمو بنسبة 1.7%، بعد عامين متتاليين من الانكماش وسط تأثيرات أزمة الطاقة.

قال ديف جونز، مدير رؤية الطاقة المتجددة في مركز أبحاث إمبر ومقره لندن، ردًا على تقرير "تحديث منتصف العام للكهرباء" الصادر عن وكالة الطاقة الدولية: نحن نتجه بسرعة نحو مستقبل كهربائي، حيث أن الكثير من الزيادة في الطلب على الطاقة تأتي من الكهرباء.

وأضاف، "للكهرباء المتجددة دور مزدوج، ليس فقط في استبدال محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز، بل وأيضاً في تلبية هذا الارتفاع في الطلب على الكهرباء، ولذلك، نحن بحاجة إلى بناء مصادر الطاقة المتجددة بسرعة مضاعفة، لجعل انبعاثات قطاع الطاقة تنخفض بالسرعة المطلوبة."