بطلة مسلسل "باب الحارة" بلا ملابس تكشف مناطق حساسة جداً من جسدها وتثير غضب الجمهور .. اتفرج

بيروت - ثريا شاهين - فجرت الفنانة السورية ليليا الاطرش بطلة مسلسل باب الحارة حالة من الجدل بعد ظهورها بشكل جريء في صورة جديدة.

وظهرت الأطرش في الصورة التي شاركتها متابعيها على "انستجرام" مستلقية على طاولة وترتدي فستان يظهر فخذيها بشكل وصفه متابعون بالمثير.

وانقسم الجمهور بين معجب بالصورة ومنتقد لها حيث أشاد البعض بأناقة الفنانة السورية فيما انتقدها البعض على الآخر واصفا اياها بالجريئة.

وجسّدت الأطرش شخصية لطفية بنت فريال زوجة عصام في المسلسل السوري الشهير باب الحارة.

يشار إلى أن ليليا الأطرش شاركت خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي في مسلسل “حركات بنات” إلى جانب كل من الفنانتين دانا جبر ورنا الأبيض