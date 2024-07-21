نصائح هامة لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

الشارقة - اميمة ياسر - قدم موقع "صدى البلد"، أفضل 8 نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة.

وجاءت النصائح كالتالي:

1. ضبط الإطارات بشكل صحيح

تعتبر الإطارات واحدة من العوامل الرئيسية التي تؤثر على استهلاك الوقود. الإطارات غير المضبوطة بشكل صحيح يمكن أن تزيد من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 70%.

لذلك، تأكد من أن إطارات سيارتك ممتلئة بالهواء وفقًا للتوصيات المصنعة. هذا لا يحسن فقط كفاءة استهلاك الوقود، بل يطيل أيضًا عمر الإطارات ويزيد من سلامة القيادة.

2. استخدام التكييف بذكاء

التكييف يمكن أن يكون عبئًا على محرك السيارة، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. في المدن ذات الحركة البطيئة، يمكن أن يزيد التكييف من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 20%.

ومع ذلك، على الطرق السريعة، ينخفض التأثير إلى حوالي 3%. استخدم التكييف بحذر وتجنب تشغيله عند السرعات المنخفضة كلما أمكن.

3. الحفاظ على حرارة المحرك

المحافظة على حرارة المحرك في المستوى المعتاد يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتقليل استهلاك البنزين.

ارتفاع حرارة المحرك بشكل مفرط يزيد من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 10%. احرص على صيانة نظام التبريد بانتظام وتأكد من أن مروحة التبريد تعمل بكفاءة.

4. تغيير الزيت بانتظام

الزيت هو دم حياة محرك السيارة. استخدام زيت شديد الرخوة يمكن أن يزيد من استهلاك الوقود بنسبة 3%.

قم بتغيير الزيت بانتظام وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة واستخدم الزيت ذو اللزوجة المناسبة لمحرك سيارتك لتحسين كفاءة الوقود.

5. تجنب التسخين الزائد

قد تكون سمعت أن تسخين المحرك لفترة طويلة قبل القيادة أمر جيد. ولكن الحقيقة هي أن التسخين الزائد يمكن أن يزيد من استهلاك الوقود.

بضع دقائق من التسخين كافية في معظم الحالات. ابدأ القيادة بلطف للسماح للمحرك بالتسخين بشكل تدريجي أثناء الحركة.

6. تجنب التسارع المفاجئ

التسارع السريع والمفاجئ يمكن أن يستهلك كميات كبيرة من الوقود.

رفع السرعة ببطء ونعومة يمكن أن يقلل من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 20%. كن هادئًا ومتأنيًا على دواسة الوقود لتحقيق أفضل كفاءة.

7. اختيار الطرق السريعة

الطرق السريعة قد تكون وسيلة فعالة لتجنب الإشارات الضوئية والاختناقات المرورية التي تؤدي إلى توقف السيارة بشكل متكرر.

ومع ذلك، تذكر أن القيادة بسرعة عالية تستهلك كميات أكبر من الوقود. حافظ على سرعة معتدلة لتحقيق التوازن بين الكفاءة والوقت.

8. تزويد السيارة بالوقود في الوقت المناسب

املأ خزان الوقود عندما يكون بين النصف والثلث. هذا يساعد على الحفاظ على كفاءة الاحتراق ويقلل من احتمال تكون رواسب في نظام الوقود.

كما أنه يقلل من الوزن الإضافي الذي يمكن أن يؤثر على استهلاك الوقود.