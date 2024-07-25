تكنولوجيا: ابل تخطط لدعم iPhone 18 بمستشعر للكاميرة مطور من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف المحلل “Ming-Chi Kuo” في تقريره الأخير عن خطط ابل لدعم سلسلة هواتف iPhone 18 بمستشعرات للكاميرة طورت من العملاق الكوري سامسونج.

تعد شركة سوني المورد الرئيسي لمستشعرات الكاميرة المقدمة لهواتف الأيفون في الوقت الراهن، إلا أن عملاق التكنولوجيا ابل تستعد لتغيير موردها الرئيسي لوحدة الكاميرة في هواتف الأيفون المقرر إطلاقها بعد عامين.

ولقد أكد المحلل “Kuo” على أن ابل ستعتمد على سامسونج لتوريد مستشعر الكاميرة في سلسلة iPhone 18 المقرر إطلاقها في 2026.

ومن المقرر أن تعمل سامسونج بشكل خاص على توريد مستشعرات الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع والتي تتميز بدقة 48 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/2.6.

ويوضح التقرير أن سامسونج قامت بتشكيل فريق مخصص للعمل على مستشعرات الكاميرة المخصصة لهواتف ابل القادمة، كما تشير التوقعات إلى أن ابل قد عقدت إتفاقية مع سامسونج بالفعل لتوريد المستشعرات.

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