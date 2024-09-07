تكنولوجيا: ‏Technics تكشف عن نظام مكبرات الصوت SC-CX700 بقوة 200 واط #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Technics عن نظام مكبرات الصوت SC-CX700 بقوة 200 واط مع التوافق مع Spotify و Tidal وFLAC و DSD ومشغل التسجيلات بالإضافة إلى اتصال Wi-Fi و Ethernet.

يحتوي أول نظام سماعات لاسلكية متميز للشركة على معايرة تلقائية للغرفة، وتستخدم السماعات إلغاء التشوه التوافقي لتحسين جودة إخراج الصوت.

ويحتوي مكبر الصوت الأساسي على المدخلات التناظرية والبصرية المعتادة لـ 3.5 ملم، والفونو، والصوت الرقمي البصري، وUSB-C (USB-DAC) لتوصيل مشغلات الصوت الرقمية (DAPs)، ومشغلات التسجيل، وغيرها من معدات تشغيل الصوت.

يحتوي مكبر الصوت على مخرج مضخم صوت تناظري بالإضافة إلى مخرج صوت رقمي HDMI ARC للأجهزة التلفاز عالية الدقة.

يمكن للنظام تشغيل الموسيقى من مصادر الموسيقى المتصلة بالشبكة عبر اتصالات 10/100 Ethernet و 802.11ax Wi-Fi.

كما يمكن للنظام بث الموسيقى من Amazon Music HD و Deezer و Internet Radio و Qobuz و Roon Ready (OTA) و Spotify Connect وTIDAL ويدعم Apple AirPlay و Google Cast.

يمكن استخدام SC-CX700 كمكبر صوت بلوتوث للهاتف الذكي باستخدام برامج الترميز SBC وAAC القياسية أو كمكبر صوت لمشغل تسجيلات الفينيل للأقراص الدوارة التي تستخدم خرطوشة مغناطيس متحرك (MM).

عند توصيله بمشغلات الصوت الرقمية باستخدام كابل USB-C، يدعم النظام تدفقات صوت LPCM حتى 24 بت و192 كيلو هرتز وبث DSD حتى 5.6 ميجا هرتز.

وعبر اتصالات LAN، يدعم النظام تدفقات WAV وAIFF حتى 32 بت 384 كيلو هرتز، وتدفقات FLAC و ALAC حتى 24 بت 384 كيلو هرتز، وتدفقات AAC وMP3 حتى 320 كيلوبت في الثانية، وتدفقات DSD حتى 11.2 ميجا هرتز.

يتم فصل قسم مكبر الصوت فعليًا عن قسم مكبر الصوت لتقليل الاهتزازات المولدة للضوضاء في مكبر الصوت.

وبعد فك تشفير إدخال الصوت، يرسل مكبر الصوت الأساسي SC-CX700 دفق PCM 24 بت بتردد 96 كيلو هرتز إلى السماعة الثانوية عبر اتصال لاسلكي أو دفق PCM 24 بت بتردد 192 كيلو هرتز عبر اتصال سلكي.

ويستفيد النظام من خبرة شركة Technics في تصميم المعدات الصوتية المتطورة للحصول على أداء صوتي رائع.

تستخدم مكبرات الصوت إلكترونيات التحكم في الغشاء المستندة إلى النموذج (MBDC) لتقليل التشوه التوافقي المنخفض في الوقت الفعلي بينما يتم تحسين مكبرات الصوت الحلقية لمحاذاة الطور السريع للصوت.

وتستخدم شرائح JENO في كلا مكبري الصوت تعديل عرض النبض عالي الدقة مع الدوائر المتخصصة لتقليل ارتعاش التضخيم الرقمي.

يتم هنا تفصيل التقنيات الأخرى مثل منافذ الصوت الجهير ذات تدفق الهواء السلس المستخدمة في مكبرات الصوت SC-CX700.

تتم معايرة خرج صوت النظام تلقائيًا أثناء الإعداد باستخدام وظيفة Space Tune بناءً على وضع الغرفة ومكبر الصوت.

ويمكن استخدام تطبيق Apple iOS فقط Technics Audio Center لتحسين المعايرة بشكل أكبر بالإضافة إلى التحكم في إعدادات النظام ومصادر الصوت.

يزن مكبر الصوت الأساسي 20.0 رطلاً (9.1 كجم) ويبلغ قياسه 7.9 × 12.3 × 10.9 بوصة (201 × 313 × 276 ملم). يزن مكبر الصوت الثانوي 19.6 رطلاً (8.9 كجم) ويبلغ قياسه 7.9 × 12.3 × 10.7 بوصة (201 × 313 × 272 ملم). ويحتوي كل مكبر صوت على مكبر صوت بقوة 40 واط ومكبر صوت بقوة 60 واط.

يحتوي نظام مكبرات الصوت Technics SC-CX700 على MSRP بقيمة 2,999.99 دولارًا أمريكيًا مع تاريخ إصدار في ديسمبر 2024 (متجر Technics Amazon).

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