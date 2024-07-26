شكرا لقرائتكم خبر عن خروج آيفون من قائمة أكثر 5 هواتف ذكية مبيعا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

هواتف آيفون

مبيعات آيفون في الصين

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الجمعة تراجعا جديدا في مبيعات هواتف آيفون الذكية التي تنتجها شركة آبل الأمريكية في السوق الصينية، مع زيادة مبيعات الهواتف المحلية الصينية مثل هواوي وأوبو.وذكر تقرير شركة آي.دي.سي الأمريكية لأبحاث السوق أن مبيعات هواتف آيفون في الصين تراجعت خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1ر3% مقابل نمو مبيعات الهواتف المنافسة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد بنسبة 11 سنويا، ما أدى إلى خروج شركة آبل من قائمة الشركات الخمس الأكثر بيعا للهواتف الذكية في الصين لأول مرة منذ 4 سنوات.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى آن هواتف آيفون تكافح من أجل المحافظة على شعبيتها في الصين حيث تلجأ آبل ومتاجر التجزئة التي تبيع هواتفها إلى تقديم خصومات كبيرة على الأسعار.وفي الوقت نفسه، ساهم تباطؤ الاقتصاد الصيني ككل في تراجع المبيعات، في حين تصدرت شركة هواوي تكنولوجيز قائمة أكبر شركة هواتف أندوريد من حيث المبيعات في الصين خلال الربع الثاني.من ناحيتها، ذكرت شركة كاناليز لأبحاث السوق أن مبيعات آيفون في الصين تراجعت بنسبة 9ر3% خلال الربع الثاني، في حين أشارت شركة كونتربوينت ريسيرش للأبحاث إلى تراجع بنسبة 7ر5%.وفي المقابل، أظهرت بيانات شهر يونيو فقط شيئا من التعافي بالنسبة لآبل في الصين، حيث قالت شركة آي.دي.سي إن بيانات الحكومة الصينية تشير إلى زيادة مبيعات الهواتف الذكية في البلاد خلال شهر أبريل ومايو الماضيين، بأكثر من 40% في حين تراجعت المبيعات في يونيو بسبب المخاوف بشأن الربحية لدى الشركاء المحللين.