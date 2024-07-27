شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توافق على إرشادات سلامة الذكاء الاصطناعى الخاصة بإدارة بايدن والان مع تفاصيل الخبر

انضمت شركة أبل إلى عمالقة التكنولوجيا الآخرين، مثل OpenAI وأمازون وجوجل وميتا ومايكروسوفت، في الموافقة على مجموعة من قواعد السلامة للذكاء الاصطناعي التي وضعتها إدارة بايدن.

ووفقا لما ذكره موقع "9to5Mac"، تُعد الضمانات خطوة أولى في إشراف حكومة الولايات المتحدة على كيفية تطور تقنية الذكاء الاصطناعي، ويأتي تعاون أبل قبل إطلاق مجموعة ميزات Apple Intelligence، بدءًا من iOS 18 هذا الخريف.

لم يتوفر Apple Intelligence بعد في القنوات التجريبية لنظام iOS 18 أو iPadOS 18 أو macOS Sequoia.

ومع ذلك، تعهدت الشركة بتوفر بعض ميزات Apple Intelligence في الإصدار التجريبي قريبًا، مع إطلاق المجموعة الأولى من الميزات للعملاء بحلول نهاية العام، ومن المتوقع طرح تحسينات أخرى، مثل إصلاح Siri للاستفادة من الإجراءات داخل التطبيق والسياق الشخصي، في ربيع عام 2025.

سيتم دعم Apple Intelligence بواسطة iPhone 15 Pro وPro Max، ومن المتوقع أن يشمل جميع إصدارات iPhone 16 التي سيتم إطلاقها هذا الخريف.

كما أنه بالنسبة لمنصات Mac وiPad، إذا كان جهازك يعمل على شريحة Apple Silicon، فسيدعم Apple Intelligence.

تحدد قواعد السلامة التي وضعتها الإدارة التزامات الشركات باختبار سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتأكد من أنها لا تظهر ميولاً تمييزية أو لديها مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

يجب مشاركة نتائج الاختبارات التي أجريت مع الحكومات والأوساط الأكاديمية لمراجعتها، وعلى الأقل في الوقت الحالي، لا يمكن فرض إرشادات الذكاء الاصطناعي التي وضعها البيت الأبيض في القانون.

لم يقر الكونجرس بعد مشروع قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي رسميًا، لكن هذه الشركات التقنية توافق طواعية بحسن نية.