شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية جعل صوتك أكثر وضوحًا فى مكالمات iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن أجهزة iPhone من أبل ميزة اتصال يمكنها جعل صوتك أكثر وضوحًا للشخص الذي تتحدث معه أثناء المكالمة، حتى عندما تكون في بيئة مزدحمة، وتسمى هذه الميزة عزل الصوت، في نظام التشغيل iOS 15 والإصدارات الأحدث، تتضمن أبل العديد من الميزات لجعل مؤتمرات الفيديو باستخدام FaceTime وتطبيقات مكالمات الفيديو الأخرى أكثر جاذبية على iPhone.

تسهل إحدى هذه الميزات، المسماة عزل الصوت، على الأشخاص سماع صوتك في مكالمة فيديو، وعلى الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS 16.4 والإصدارات الأحدث، تعمل هذه الميزة أيضًا في مكالمات الهاتف العادية.

عندما تكون في مكالمة، يلتقط ميكروفون جهازك عادةً مجموعة واسعة من الأصوات في البيئة، ولكن مع عزل الصوت، يميز التعلم الآلي هذه الأصوات ويمنع أي ضوضاء محيطة ويعطي الأولوية لصوتك بحيث يخرج بوضوح.

توضح لك الخطوات التالية كيفية تمكين عزل الصوت أثناء مكالمة هاتفية عادية على iPhone XR و‌iPhone XS والطرازات الأحدث من iPhone.

1- افتح تطبيق الهاتف وابدأ مكالمة هاتفية صوتية عادية مع شخص ما.

2- بمجرد دخولك في المكالمة، اسحب مركز التحكم لأسفل عن طريق السحب لأسفل قطريًا من الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

3- اضغط على زر وضع الميكروفون في الأعلى.

4- حدد خيار عزل الصوت.

سيتم الآن تنشيط عزل الصوت، ويمكنك إيقاف تشغيله في أي وقت ببساطة عن طريق الوصول إلى مركز التحكم مرة أخرى وتحديد قياسي.

عندما قدمت أبل عزل الصوت لـ FaceTime، قدمت أيضًا خيارًا صوتيًا آخر يسمى Wide Spectrum، وهي ميزة تقول الشركة إنها يمكنها التقاط "سيمفونية كاملة من الصوت - صوتك وكل شيء من حولك".

يعمل هذا الوضع على جلب كل صوت إلى مكالمتك، مما يجعله مثاليًا عندما تريد أن يسمع الشخص الآخر كل ما يحدث في المساحة التي تتواجد فيها، وفي وقت كتابة هذا المقال، لا يتوفر وضع Wide Spectrum في مكالمات الهاتف العادية، ولكن قد تقوم أبل بتوسيعه إلى تطبيق Phone في المستقبل.