شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى أيه؟.. طرح ميزة "Circle to Search" على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل عن ميزة "Circle to Search" في وقت سابق من هذا العام أثناء إطلاق سلسلة Galaxy S24 من Samsung، وتتيح لك هذه الأداة المفيدة البحث عن أي شيء تراه على شاشتك بمجرد تمييزه، منذ ظهورها لأول مرة، تم طرحها على العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android وحتى أجهزة iPhone من خلال اختصار Google Lens، الآن، أصبحت متاحة على نطاق أوسع.

تتوفر ميزة Google Lens في شريط عناوين Chrome للبحث السريع باستخدام ميزة Circle to Search، وتتوفر أيضاً ميزة Circle to Search الآن على أجهزة سطح المكتب التي تعمل بنظام Chrome وChromebook مع أيقونة Google Lens جديدة، على أجهزة Chromebook، يمكنك تنشيطها بالضغط على أيقونة Google Lens في شريط العناوين، بجوار نجمة الإشارة المرجعية مباشرةً، وبمجرد النقر فوقها، ستتلقى رسالة نصية تقول "حدد أي شيء للبحث باستخدام Google Lens".

سيتحول مؤشر الماوس إلى خطوط متقاطعة باستخدام عدسة مكبرة "اسحب للبحث" تحتوي على أيقونة Lens، ما عليك سوى الضغط مرتين لتحديد المنطقة التي تريد البحث فيها، ويمكنك تعديل مربع التحديد إذا لزم الأمر، وستظهر نتائج البحث في لوحة جانبية لـ Google Lens لسهولة الوصول إليها.

بعد بضعة أشهر من الاختبار تحت الرادار، أصبحت الميزة الآن متوفرة في ChromeOS 127 beta وChrome 128 beta، وحتى أنها وصلت إلى صفحة "ما الجديد في Chrome" للإصدار التجريبي 128، لذا فمن المرجح أن يتم طرحها في الإصدار الثابت قريبًا.

باستخدام Google Lens في Chrome، يمكنك البحث بسرعة عن أي شيء تراه على شاشتك، سواء كان إطارًا من مقطع فيديو أو شريحة في بث مباشر أو صورة على صفحة ويب، ما عليك سوى تمييزها، وسيقدم لك Lens إجابات مباشرة داخل علامة التبويب الخاصة بك، يمكنك الاستمرار في التصفح أثناء استكشاف المعلومات الجديدة التي اكتشفتها.

على أنظمة التشغيل Windows وMac، لا يظهر رمز Lens في شريط العناوين، بدلاً من ذلك، ستجد خيارًا جديدًا "البحث باستخدام Google Lens" في القائمة المنسدلة، ويمكنك أيضًا تثبيته بجوار اختصارات لوحة جانبية أخرى للوصول السريع.

من الرائع أن نرى ميزة Circle to Search مدمجة في المزيد من منصات جوجل، فهي ميزة مفيدة للغاية، يمكنها أن توفر لك الكثير من الوقت من خلال تقليل عمليات البحث والتمرير عبر النتائج للعثور على المعلومات التي تحتاجها.