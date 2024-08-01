شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن لعبة Mafia من Xbox فى 13 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Xbox Game Pass أن نسخة Hangar 13 من لعبة Mafia: Definitive Edition الجديدة ستنضم إلى خدمة اشتراك الألعاب من مايكروسوفت فى 13 أغسطس، وستتوفر اللعبة على Game Pass لوحدات التحكم وGame Pass للكمبيوتر الشخصى وGame Pass Ultimate، وتأتى أحدث إضافة إلى Game Pass بعد أن أصبحت Call of Duty: Modern Warfare 3 أول عنوان Call of Duty ينضم إلى الخدمة فى 24 يوليو، وفقًا لموقع gadgets360.

تدور أحداث لعبة المغامرات والحركة فى العالم المفتوح فى مدينة Lost Heaven الخيالية، وتروى صعود بطل الرواية Tommy Angelo كرجل عصابات، بدءًا من بداياته المتواضعة كسائق سيارة أجرة.

كما يعمل المطور Hangar 13 على الجزء التالى من امتياز Mafia، وأكد المدير العام لشركة Hangar 13 Roman Hladík فى عام 2022 أن الاستوديو قد بدأ العمل على مشروع Mafia جديد تمامًا، قال Hladík فى ذلك الوقت: "بينما لا يزال الأمر على بعد بضع سنوات ولا يمكننا مشاركة أى شيء آخر الآن، فنحن متحمسون حقًا لمواصلة العمل على هذه الامتياز المحبوب وتسلية لاعبينا بقصص جديدة".

ومنذ ذلك الحين، ترددت شائعات عن استعداد 2K للإعلان عن سلسلة Mafia، لكن الناشر لم يشارك أى تحديثات حول عنوان جديد بعد، كانت آخر لعبة رئيسية فى السلسلة هى Mafia 3 التى صدرت عام 2016.

إضافات أخرى إلى Game Pass فى الأسبوع الماضى، تم التكهن بإضافة Game Pass للعبة Crash Bandicoot N Sane Trilogy فى 8 أغسطس، ولم تؤكد مايكروسوفت بعد عنوان خدمة اشتراك اللعبة.

من الجدير بالذكر أن الشركة الأم لـ Xbox أكدت إضافة Call of Duty: Modern Warfare 3 إلى Game Pass فى وقت سابق من هذا الشهر، وأصبحت لعبة التصويب من منظور الشخص الأول أول عنوان فى Call of Duty على Game Pass عندما انضمت إلى الخدمة فى 24 يوليو.

من المقرر أيضًا أن تضيف Xbox Game Pass لعبة Call of Duty: Black Ops 6 القادمة فى يوم 25 أكتوبر.