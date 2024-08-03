تكنولوجيا: Realme تعقد حدث في 7 من أغسطس للإعلان عن Realme 13 4G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Realme مؤتمرها القادم في 7 من أغسطس لكشف النقاب عن هاتف Realme 13 4G والذي ينضم لإصدارات الشركة من هواتف Realme 13 Pro وRealme 13 Pro Plus.

حددت شركة Realme يوم 7 من أغسطس الجاري لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Realme 13، ولقد كشف الموقع الرسمي للشركة عن صور تشويقية لهذا الإصدار، حيث يأتي Realme 13 4G برقاقة معالج Snapdragon 685.

كما يضم الهاتف شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 Hz، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، أيضاً تؤكد الصور الرسمية على أن الهاتف يتوفر بألوان الأخضر والأزرق.

ويتوفر Realme 13 4G بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh.

وفي إعدادات الكاميرة تدعم Realme هذا الإصدار بكاميرة “portrait” بمستشعر سوني Lytia LYT-600، وميزة التثبيت البصري، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

المصدر