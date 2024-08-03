شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة.. توجيه اتهامات لـ"تيك توك" بانتهاك خصوصية الأطفال والان نبدء بالتفاصيل
ورفعت الوزارة، بالتعاون مع لجنة التجارة الاتحادية، دعوى قضائية مدنية، تزعم وجود انتهاكات لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت.
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ويحظر القانون الشركات المشغلة للمواقع الإلكترونية جمع أو استخدام أو الكشف عن معلومات شخصية من الأطفال، تحت سن 13 عاما، ما لم تحصل على موافقة من آباء هؤلاء الأطفال.
ويطلب القانون أيضا من الشركات المشغلة للمواقع الإلكترونية حذف معلومات شخصية، تم جمعها من الأطفال، بناء على طلب آبائهم.
وذكر نائب مساعد المدعي العام الرئيسي، براين بوينتون، رئيس قسم الشؤون المدنية بوزارة العدل أن "وزارة العدل ملتزمة بدعم قدرة الآباء على حماية خصوصية أطفالهم".
وقالت منصة التواصل الاجتماعي، تيك توك في بيان إنها لا توافق على تلك الاتهامات، مشيرة إلى أن الكثير منها يتعلق بأحداث وممارسات سابقة، كانت غير دقيقة من الناحية الواقعية أو تمت معالجتها.