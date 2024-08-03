تكنولوجيا: Hisense تطلق جهاز تلفاز 98S57 المخصص للألعاب بحجم 98 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Hisense عن إصدارها الجديد من أجهزة التلفاز المخصصة للألعاب 98S57، والذي يأتي بجودة عرض 4K، وحجم 98 إنش.

يتميز جهاز تلفاز Hisense 98S57 المخصص للألعاب بإضاءة DLED خلفية في 384 جزء من اللوحة الخلفية، والتي تدعم الشاشة في الوصول إلى نسبة سطوع 1000 nits، كما يدعم الجهاز محتوى HDR.

وتصل شاشة الجهاز إلى معدل تحديث 264Hz لذا تقدم تجربة إنسيابية في حركة الإطارات في الألعاب، ويدعم الجهاز جودة عرض 4K، كما يدعم تدرج لوني بمعايير DCI-P3 بنسبة 95%، وتدعم شاشة الجهاز إنتاج ما يصل إلى 1.07 مليون لون، لذا يقدم الجهاز تفاصيل أكثر دقة.

كما يتميز جهاز 98S57 بدعم تقنية الذكاء الإصطناعي لضبط جودة العرض والصور وجودة الصوتيات وفقاً للمحتوى الذي يعرض على الشاشة، والذي يختلف بين محتوى الأفلام، أو الألعاب أو المحتوى الرياضي.

ويأتي جهاز التلفاز بنظام صوتي يتضمن 2.1 من القنوات، ومضخم للصوتيات، مع محرك “Hi-Sound Pro” لتجربة صوتية مذهلة.

أيضاً يدعم جهاز 98S57 معالج يضم 4 من أنوية A73، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم أنماط التردد الثنائي لتقنية Wi-Fi 6 لبث سريع وإتصال ثابت بشبكات، أيضاً يأتي جهاز التحكم عن بعد بعدد 3 من الأزرار التي تدعم التخصيص.

ومن المقرر أن يتوفر Hisense 98S57 للطلب المسبق الآن عبر الموقع الرسمي للشركة بسعر 1433 دولار تقريباً.

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