شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيويورك تايمز ومواقع إخبارية بارزة أخرى تحظر روبوت البحث SearchGPT من OpenAI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد حوالي أسبوع من طرح OpenAI لبرنامج SearchGPT، أوضح بعض كبار الناشرين الإخباريين أنهم لا يريدون التعامل مع محرك البحث الجديد للشركة الناشئة، حيث حظرت نيويورك تايمز و13 موقعًا إخباريًا آخر على الأقل OAI-SearchBot، وهذا هو برنامج البحث على الويب الذي يفهرس المعلومات حتى تتمكن OpenAI من استرداد النتائج ذات الصلة وإظهارها لمستخدمي SearchGPT.

وبحسب التقرير فإن 14 من أفضل 1000 ناشر لمواقع الويب قد حظروا OAI-SearchBot، وتشمل الصحف الأخرى في القائمة Wired وThe New Yorker وVogue وVanity Fair وGQ، وهذا أمر محير بعض الشيء، وفقًا لجون جيلهام، الرئيس التنفيذي لشركة Originality.ai.

حيث قال: "لست متأكدًا من سبب قيام أي ناشر بحظره"، "إن حركة المرور هي ما يريده الناشرون ويحتاجون إليه".

وعندما كشفت OpenAI عن SearchGPT الأسبوع الماضي، أكدت أن OAI-SearchBot لا يزحف على الويب لجمع البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مثل GPT-5، ونصحت أصحاب المواقع بالسماح للروبوت الجديد "بالتأكد من ظهور موقعك في نتائج البحث".

وبدون وصول الزاحف إلى كل موقع ويب، تخاطر خدمات SearchGPT من OpenAI بأن تكون أقل اكتمالاً من محرك بحث Google، وسألت BI Gillham عما إذا كان أي من الناشرين الإخباريين الرئيسيين يحظرون روبوت البحث الخاص بـ Google، فقال إنه لا يعرف أيًا منهم يفعل ذلك.

كذلك فهناك زاحف ويب آخر من OpenAI، يسمى GPTbot، يجمع البيانات عبر الإنترنت لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي، وقد حظرت مئات المواقع الإلكترونية هذا بالفعل، وهذا أكثر منطقية: تريد حركة مرور من محركات البحث، لكنك لا تريد التخلي عن المحتوى الخاص بك لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي من المرجح أن تتنافس معك.

ومع ذلك، أمضت OpenAI سنوات في جمع البيانات عبر الإنترنت دون إذن، ربما لا يثق الناشرون في OpenAI عندما تقول إن روبوت البحث الجديد الخاص بها لن يمتص محتواهم سراً لبيانات تدريب الذكاء الاصطناعي؟

نظرية أخرى: لا ترسل نتائج البحث هذه الأيام المستخدمين دائمًا إلى مواقع الويب التي عملت بجد لإنشاء المحتوى الأصلي، جزء من الهدف من محركات البحث الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي هو إبقاء المستخدمين حولهم من خلال عرض الملخصات لهم، إذا لم يعد الناشرون يرون حركة مرور ضخمة من محركات البحث، فلماذا يكلفون أنفسهم عناء السماح لروبوتات الزحف على الويب الخاصة بهم؟

شكوى من صحيفة نيويورك تايمز

أشار جيلهام أيضًا إلى أن OpenAI كانت مشغولة هذا العام بإبرام صفقات مع الناشرين لاستخدام أرشيفات المحتوى الخاصة بهم، (وقعت شركة أكسل سبرينغر، الشركة الأم لـ Business Insider، على واحدة من هذه الصفقات).

وأضاف جيلهام: "يبدو أنها كانت سلسلة متعمدة من الخطوات مع OpenAI، أولاً التقرب من الناشرين الذين يوقعون على كل صفقات الشراكة هذه ثم الإعلان عن SearchGPT".

المعارض الرئيسي بين الناشرين هو صحيفة نيويورك تايمز، وقد رفعت دعوى قضائية ضد OpenAI وMicrosoft، زاعمة أن شركات التكنولوجيا تستخدم عملها بشكل غير قانوني لإنشاء منتجات منافسة، وقال تشارلي ستادتلاندر، المتحدث باسم صحيفة نيويورك تايمز، في بيان: "لا تأذن صحيفة نيويورك تايمز باستخدام أعمالنا لأغراض البحث التوليدي أو تدريب الذكاء الاصطناعي دون اتفاق مكتوب صريح، بغض النظر عما إذا كنا نقوم بحظر أو تقييد أي روبوت معين من الزحف إلى المحتوى الخاص بنا أم لا".

في شكواها ضد OpenAI وMicrosoft، تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية محركات البحث التي أصبحت أكثر اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي واحتمالية تحويل حركة المرور من الناشرين.

وكتب الناشر في شكواه: "يستخدم المدعى عليهم أيضًا فهرس بحث Bing التابع لشركة Microsoft، والذي ينسخ ويصنف محتوى The Times عبر الإنترنت، لتوليد ردود تحتوي على مقتطفات حرفية وملخصات مفصلة لمقالات Times أطول بكثير وأكثر تفصيلاً من تلك التي يتم إرجاعها بواسطة محركات البحث التقليدية"، "من خلال توفير محتوى صحيفة تايمز دون إذن أو تصريح من الصحيفة، تعمل أدوات المدعى عليهم على تقويض وإتلاف علاقة صحيفة تايمز مع قرائها وتحرم صحيفة تايمز من الاشتراك والترخيص والإعلان والإيرادات التابعة."