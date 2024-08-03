تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول سعة البطارية في هواتف iPhone 16 Pro و16 Pro Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي جاءت من الصين اليوم على أن ابل تدعم إصداراتها القادمة من هواتف iPhone 16 Pro و16 Pro Max بترقية محدودة في سعة البطارية.

تخطط شركة ابل لعقد حدث في شهر سبتمبر لكشف النقاب عن سلسلة هواتف iPhone 16 الجديدة، ولقد سلطت أحدث التسريبات الضوء على مواصفات سعة البطارية في إصدارات Pro بشكل خاص.

وتشير التفاصيل الجديدة إلى أن هاتف iPhone 16 Pro يضم بطارية بسعة 3577 mAh أي زيادة في سعة البطارية بنسبة 9% فقط مقارنة بهاتف iPhone 15 Pro الذي يضم بطارية بسعة 3274 mAh.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف iPhone 16 Pro Max يأتي بزيادة طفيفة في سعة البطارية بنسبة 5% فقط، حيث يضم الهاتف بطارية بقدرة 4676 mAh مقارنة بهاتف iPhone 15 Pro Max الذي يضم بطارية بقدرة 4441 mAh.

ويوضح التقرير أن ابل تسعى إلى إضافة تحسينات في عمر البطارية، حيث يمكن مع هذه الزيادة المحدودة في سعة البطارية أن تحقق الهواتف الإستفادة من المعالج وتقنية الشاشة لتعزيز عمر البطارية.

أيضاً من المتوقع أن تحصل إصدارات Pro على ترقية في تقنية الشحن هذا العام، وتشير التسريبات إلى أن إصدارات Pro ستدعم الشحن السريع بقدرة 40W، وهي ترقية لقدرة الشحن في الهواتف الحالية التي تقتصر على سرعة 27W.

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