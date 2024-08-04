تكنولوجيا: تسريبات مصورة توضح تصميم هاتف Oppo A80 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد تصميم هاتف Oppo A80 5G ومواصفات الهاتف، كما كشفت التسريبات عن سعر هذا الإصدار.

في تقرير نشر اليوم عبر موقع “91Mobiles” كُشِف عن صور ثلاثية الأبعاد بأعلى جودة لهاتف Oppo A80 5G الذي يظهر بتصميم يحاكي الإصدار الخاص Oppo A3 Energy الذي قدم مؤخراً في السوق الهندي.

ويظهر هاتف A80 5G بتصميم مسطح للحواف، مع ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، كما تكشف الصور عن دعم الهاتف بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، مع حلقة LED.

ويتوفر هذا الإصدار بإختيارات ألوان تشمل اللون البنفسجي وأيضاً اللون الأسود، إلى جانب اللون الأخضر، كما يضم الهاتف شاشة بحجم 6.67 إنش، بجودة عرض HD+، ومعدل تحديث 120Hz، وتدعم الشاشة نسبة سطوع 1000 nits.

من جانب أخر يدعم الهاتف رقاقة معالج MediaTek Dimensity 6300، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.2.

وفي إعدادات الكاميرة يأتي هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكس.

كما يدعم A80 5G بطارية بقدرة 5100 mAh، على أن يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، وينطلق الهاتف بواجهة ColorOS 14.0.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، ويدعم الهاتف معايير IP54 كما يضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

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