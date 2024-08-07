شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدمج Gemini AI مع سماعات الأذن الداعمة لـ Google Assistant والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن جوجل قد تدمج Gemini AI مع سماعات أذن محددة مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي (AI) دون استخدام الهاتف الذكي المقترن، وتعمل Google باستمرار على توسيع روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي الخاص بها في كل من الوظائف وكذلك في النطاق.

وتأتي معظم تطبيقات Google الآن مع أدوات Gemini، ووفقًا لتقرير جديد، قد تتطلع الشركة أيضًا إلى توسيعها لتشمل المزيد من الأجهزة أيضًا، والجدير بالذكر أن الشركة يشاع أنها ستطلق Pixel Buds Pro 2 في وقت لاحق من هذا العام.

ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google، قد يتمكن المستخدمون قريبًا من الوصول إلى Gemini مباشرة من خلال سماعات الأذن الخاصة بهم، وقد وجد المنشور دليلاً على هذا التكامل داخل سلاسل من التعليمات البرمجية في إصدار تطبيق Google 15.31، واحتوى أحد السلاسل على السطر، "تحدث إلى Gemini على سماعات الأذن، وبالإضافة إلى ذلك، ذكر سطر آخر "مساعد Bisto Gemini على إشعار Buds" متبوعًا بـ "مساعدك الجديد AI موجود على سماعات الرأس".

هاتان الرسالتان جديرتان بالملاحظة، وفي حين تسلط الأخيرة الضوء على أن Gemini AI سيصل إلى سماعات الرأس، تذكر الأولى عامل شكل "bisto"، تم استخدام مصطلح Bisto لأول مرة بواسطة Google في عام 2017 ويتضمن فئة من سماعات الرأس التي تعمل بمساعد جوجل.

لذا، بناءً على المعلومات، يبدو أن Gemini AI لن يكون متاحًا إلا على سماعات الأذن وسماعات الرأس المدمجة مع مساعد جوجل، ستكون الفائدة الرئيسية لهذا التكامل هي أنه يمكن للمستخدمين الوصول إلى روبوت الدردشة AI بدون استخدام اليدين، دون الحاجة إلى استخدام الهاتف لكتابة مطالبة.

حاليًا، حتى إذا كان الهاتف الذكي يحتوي على Gemini كمساعد افتراضي افتراضي، فإن تشغيله بعبارة "OK Google" ينشط مساعد Google أثناء استخدام سماعات الأذن، وسيحل التكامل محله حتى يمكن تنشيط Gemini مباشرة من خلال سماعات الأذن المقترنة.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الترويج لهذه الميزة، في فبراير، وجد تقرير دليلاً على هذه الميزة في إصدار تجريبي من تطبيق جوجل في ذلك الوقت، احتوى سلسلة من التعليمات البرمجية على الرسالة "يعمل تطبيق Gemini للجوال على توسيع التوفر لجعله متاحًا على سماعات الرأس الخاصة بك"، مع التطوير المبلغ عنه، يبدو أن الوظيفة قريبة من الإصدار.