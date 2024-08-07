تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن أنحف ذاكرة LPDDR5X في العالم للهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري سامسونج عن أنحف شريحة ذاكرة LPDDR5X في العالم، والتي تستهدف دعم الجيل القادم من الهواتف الذكية.

تتميز شريحة LPDDR5X DRAM الجديدة بدقة تصنيع 12 نانومتر، وتتوفر بنماذج 12 و16 جيجا بايت رام، ولقد طورت الرقاقة في فئة الرقاقات المميزة بالطاقة المنخفضة في الأسواق، كما تهدف لدعم مميزات الذكاء الإصطناعي في الأجهزة.

وتأتي الرقاقة بتصميم فائق النحافة بسُمك 0.65مم، أي أنحف بنسبة 9% مقارنة بإصدار سامسونج السابق، كما تتوقع سامسونج للرقاقة أن تعمل على تحسين عملية التبريد بنسبة 21.2%.

ولقد طورت هذه الرقاقة بتقنيات (PCB) ومركب الايبوكسي لدعم هذا الإصدار بتصميم فائق النحافة، كما تتضمن الرقاقة بعدد 4 من الطبقات المضغوطة على أن تضم كل طبقة اثنان من LPDDR DRAM.

يذكر أن سامسونج بدأت بالفعل في شحن شريحة LPDDR5X الجديدة للشركات المصنعة، كما تستعد العملاق الكوري لتطوير شريحة ذاكرة تتميز بعدد 6 طبقات وذاكرة 24 جيجا بايت رام، وعدد 8 طبقات وذاكرة 32 جيجا بايت رام بتصميم نحيف لدعم الجيل القادم من الأجهزة.

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