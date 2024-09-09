تكنولوجيا: ابل تطلق تحديث AirPods Max بمنفذ USB C وألوان جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ابل خلال الحدث الذي عقد اليوم عن تحديث سماعة الرأس اللاسلكية AirPods Max، الذي يأتي بمنفذ USB C، وإختيارات جديدة في الألوان.

تتبنى ابل في تحديث AirPods Max الجديد معايير منافذ USB C، كما تقدم للمستخدمين إختيارات جديدة في الألوان تشمل الأزرق، والبنفسجي، والبرتقالي، وألوان Midnight وStarlight.

كما ينطلق تحديث AirPods Max بميزة دعم تخصيص صوتيات Spatial مع تحديث iOS 18، ومن المقرر أن تتوفر سماعة ابل للحجز المسبق بدءاً من اليوم بسعر 549 دولار، على أن تبدأ ابل في شحن السماعة في 20 من سبتمبر.

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