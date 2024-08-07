تكنولوجيا: رصد هاتف Galaxy M55s في قاعدة بيانات BIS قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعتمد هاتف Galaxy M55s في منصة BIS مؤخراً في السوق الهندي إستعداداً لكشف النقاب عن إصدار سامسونج المتوسط قريباً.

كانت التسريبات السابقة قد كشفت عن تطوير سامسونج لهاتف Galaxy M55s، ومن ثم رصد الهاتف في قاعدة بيانات Wi-Fi Alliance.

ومن جديد تم رصد الهاتف في قاعدة بيانات BIS في الهند، والتي كشفت عن دعم هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1، وذاكرة عشوائية 8 جيجاب بايت رام.

كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 14، وواجهة One UI 6.1، ويأتي بتقنية Wi-Fi بأنماط تردد 2.4 GHz و5 GHz، إلا أن التسريبات لم تكشف عن تفاصيل أكثر حول مواصفات هذا الإصدار، ومن المتوقع أن تكشف سامسونج النقاب عن الهاتف خلال الأسابيع المقبلة.

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