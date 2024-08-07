شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار العملات المشفرة اليوم الأربعاء.. البيتكوين يواصل الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت الاضطرابات المستمرة فى سوق الأسهم اليابانية إلى جانب التوترات الجيوسياسية التى اندلعت فى أجزاء متعددة من العالم فى انخفاض الأرباح بقطاع العملات المشفرة، حيث تلقت البيتكوين اليوم الأربعاء خسارة بنسبة 3.25 في المائة لتتداول عند 57261 دولارًا فى البورصات الدولية مثل CoinMarketCap، ويتوقع محللو العملات المشفرة أنه مع قيام المزيد من الحيتان بالشراء خلال الانخفاض، فقد يشهد سعر البيتكوين ارتفاعًا حادًا.

فيما تمكنت إيثريوم من تحقيق أرباح مقابل بيتكوين اليوم الأربعاء وفقًا لمتتبع أسعار التشفير بواسطة Gadgets360، حيث سجل إيثريوم ربحًا بنسبة 4.37 بالمائة يوم الأربعاء، مما رفع قيمة تداوله إلى 2415 دولارًا فى البورصات الدولية.

كان سعر الإيثريوم يتداول باللون الأحمر على مدار الأيام السبعة الماضية في نمط "أدنى مرتفع منخفض منخفض"، وفي الخامس من أغسطس، انخفض سعر الإيثريوم إلى أدنى سعر له في ثمانية أشهر، أعلى بقليل من 2100 دولار، وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بتحويلات الإيثريوم من خلال التداول السريع، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تصحيح أوسع للسوق،" وفقًا لمكتب تداول ZebPay لـ Gadgets360..

وتشمل العملات المشفرة التي تبعت البيتكوين على الجانب الخاسر من مخطط العملات المشفرة يوم الأربعاء Binance Coin وUSD Coin وDogecoin Iota وAugur وCircuits of Value.

وفي الوقت نفسه تخلفت العديد من العملات المشفرة عن الإيثريوم في تحقيق الأرباح يوم الأربعاء، وتشمل هذه العملات Tether وSolana وRipple وCardano وTron وAvalanche وShiba Inu وPolkadot.

وأشارت أحجام التداول المنخفضة والسوق الهابطة إلى معنويات المستثمرين الحذرة. وبينما تخلص المستثمرون الأفراد من حيازاتهم من البيتكوين خلال الانهيار الأخير، تراكمت الحيتان أكثر. يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 49 إلى أن ضغوط البيع قد تزداد قريبًا،" وفقًا لتصريحات أفيناش شيخار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Pi42 لـ Gadgets 360.

بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة، اعتبارًا من يوم الأربعاء، 2.02 تريليون دولار بعد تحقيق مكسب بنسبة 2.65 في المائة في آخر 24 ساعة، وفقًا لما أظهره CoinMarketCap.