شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعتزم استخدام تطبيقات التعرف الوجه للبحث عن الإرهابيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، أنه سيسمح للشرطة الألمانية باستخدام تطبيقات التعرف على الوجه للبحث عن الإرهابيين المشتبه بهم والمجرمين الخطرين.

وبين أن ذلك سيطبق وفقا لمشروع قانون قدمته وزيرة الداخلية نانسي فيزر. تطبيقات التعرف على الوجه وبين أن هذا التفويض سيوسع ليشمل مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية وقوات الشرطة الوطنية.

وطالبت جهات إنفاذ القانون منذ فترة طويلة بالوصول إلى مثل هذه التطبيقات.

وقد حصل هذا الطلب على زخم جديد في أعقاب الاعتقال الذي جرى في فبراير لـ دانييلا كليت، وهي عضو سابق في جماعة الجيش الأحمر الإرهابية اليسارية التي أقامت تحت هوية مزيفة في برلين طوال عدة سنوات.

وقبل اعتقالها، استخدمت صحفية كندية تطبيقًا للتعرف على الوجوه للعثور على صور قديمة مزعومة لكليت وفرق الرقص الخاصة بها في العاصمة برلين على الإنترنت. تحليل بيانات آلي باستخدام الذكاء الاصطناعي وهذه التعديلات التشريعية، لا تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان ومجلس الوزراء.

وستمكن المحققين من إجراء مقارنات لبيانات بيومترية، مع بيانات صور من الإنترنت.

هذا فضلا عن تحليل بيانات آلي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أن التعرف على الوجه في الزمن الفعلي في الأماكن العامة - على سبيل المثال من خلال كاميرات المراقبة في محطات السكك الحديدية - ليس ضمن التعديلات المعتزمة.