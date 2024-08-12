تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن شاشة R27qc-30 بتصميم منحني ومعدل تحديث 180Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو عن شاشة R27qc-30 التي تأتي بمعدل تحديث 180Hz، وتصميم منحني 1500R، وتتوفر في السوق الصيني الآن بسعر 195 دولار.

تتميز شاشة Lenovo R27qc-30 بحجم 27 إنش، وتصميم منحني بنسبة 1500R بما يتوافق مع الزواية الأفضل لرؤية العين البشرية، مع لوحة VA بزوية عرض واسعة لصورة غامرة دون أي تشويه.

كما تأتي الشاشة بمقاسات 258.8 في 385.0 في 610.4مم، وأبعاد 16:9، وتدعم الشاشة دقة عرض 2560 في 1440 بيكسل.

ومن المقرر أن تدعم الشاشة عبر منفذ HDMI معدل تحديث 144Hz مع أعلى دقة عرض، وعند الإتصال عبر DisplayPort يصل معدل التحديث إلى معدل 180Hz.

كما تأتي الشاشة مجهزة بكابلات DP وHDMI، وتدعم إستجابة سريعة عند 0.5 مللي ثانية، وتدعم الشاشة تباين 1000:1، أيضاً تدعم تدرج لوني بمعايير sRGB بنسبة 99%.

أيضاً تدعم الشاشة معايير TÜV Rheinland لحماية العين من تأثير الإضاءة الزرقاء، كما تدعم الشاشة الإمالة من 5 إلى 22 درجة، والتدوير من -30° إلى 30°، وضبط الإرتفاع عند 120 مم، وتتميز الشاشة بوزن 6.1 كجم مع حامل الشاشة.

وتضم اثنان من منافذ HDMI، ومنفذ DisplayPort، كما تأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، ومن المقرر أن تتوفر شاشة Lenovo R27qc-30 المنحنية بسعر 195 دولار.

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